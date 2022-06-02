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У Нідерландах зростає популярність паливного туризму

Заправка автомобіля газом (Фото: unian.net)
Автор: Константин Широкун

Нідерландці почали масово заправляти свої автомобілі в Німеччині через зниження ціни на пальне. На німецьких автозаправних станціях утворилися великі черги, на ряді АЗС вони розтягнулася на 150-200 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NОS.

Ціни на паливо за останні дні в Німеччині були знижені. Це пов'язано зі зниженням на три місяці акцизів на автомобільне паливо. Після скасування податку ціна літра бензину знизилася на 30 євроцентів, а дизельного палива — на 15 євроцентів. Різниця в ціні між нідерландськими та німецькими АЗС - близько 40 євроцентів.

Нагадаємо, у квітні Нідерланди заборонили своїм компаніям оплачувати поставки російського газу в рублях.

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