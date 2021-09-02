ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Нидерландах пять городов могут запретить фастфуд: с чем это связано

Новина українською →
Нидерланды, Четверг 02 сентября 2021 17:04
В Нидерландах пять городов могут запретить фастфуд: с чем это связано Фото: в Нидерландах пять городов могут запретить фаст-фуд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Четыре крупных нидерландских города и Эде планируют запретить фастфуд. В стране рассматривают возможность борьбы с ожирением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NL Times.

Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт и Эдэ направили письмо государственному секретарю по вопросам общественного здравоохранения с просьбой профинансировать их в рамках борьбы с ростом количества ресторанов быстрого питания.

"Поскольку мы рассматриваем еду как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительство не могут вмешиваться в соответствии с Законом об охране окружающей среды", - отметил доцент Амстердамского университета Анник де Рюйтер.

По словам ученого, принятие соответствующего решения является довольно сложным, поскольку это будет нарушать индивидуальную свободу людей.

"Исследования показывают, что наличие продуктов питания в вашем районе влияет на ваш выбор в отношении них", - добавил Рюйтер.

Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта, со своей стороны, отметило, что начнет сотрудничество с городами, чтобы помочь в оздоровлении пищевой среды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голландия
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет