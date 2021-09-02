В Нидерландах пять городов могут запретить фастфуд: с чем это связано

Четыре крупных нидерландских города и Эде планируют запретить фастфуд. В стране рассматривают возможность борьбы с ожирением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NL Times .

Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт и Эдэ направили письмо государственному секретарю по вопросам общественного здравоохранения с просьбой профинансировать их в рамках борьбы с ростом количества ресторанов быстрого питания.

"Поскольку мы рассматриваем еду как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительство не могут вмешиваться в соответствии с Законом об охране окружающей среды", - отметил доцент Амстердамского университета Анник де Рюйтер.

По словам ученого, принятие соответствующего решения является довольно сложным, поскольку это будет нарушать индивидуальную свободу людей.

"Исследования показывают, что наличие продуктов питания в вашем районе влияет на ваш выбор в отношении них", - добавил Рюйтер.

Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта, со своей стороны, отметило, что начнет сотрудничество с городами, чтобы помочь в оздоровлении пищевой среды.