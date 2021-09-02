ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Нідерландах п'ять міст можуть заборонити фастфуд: з чим це пов'язано

Новость на русском →
Нідерланди, Четвер 02 вересня 2021 17:04
В Нідерландах п'ять міст можуть заборонити фастфуд: з чим це пов'язано Фото: в Нідерландах п'ять міст можуть заборонити фаст-фуд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Чотири великих нідерландських міст та Еде планують заборонити фастфуд. В країні розглядають можливість боротьби з ожирінням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт й Еде направили листа державному секретарю з питань громадської охорони здоров’я з проханням профінансувати їх в рамках боротьби зі зростанням кількості ресторанів швидкого харчування.

"Оскільки ми розглядаємо їжу як індивідуальний вибір, муніципалітети й уряд не можуть втручатися згідно з Законом про охорону навколишнього середовища", - відзначив доцент Амстердамського університету Анник де Руйтер.

За словами вченого, прийняття відповідного рішення є доволі складним, оскільки це порушуватиме індивідуальну свободу людей.

"Дослідження показують, що наявність продуктів харчування в вашому районі впливає на ваш вибір щодо них", - додав Руйтер.

Міністерство охорони здоров'я, добробуту та спорту, зі свого боку, відзначило, що розпочне співпрацю з містами, аби допомогти в оздоровленні харчового середовища.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голландия
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років