В Нідерландах пройшов саміт по використанню штучного інтелекту в військовій сфері

15 та 16 лютого в Нідерландах пройшов перший глобальний саміт щодо відповідального використання штучного інтелекту в військовій сфері REAIM 2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Зазначається, що захід організували Нідерланди та Південна Корея, але Росія через вторгнення в Україну не отримала запрошення на нього.

Учасники саміту, серед яких були міністри закордонних справ, науковці, представники бізнес-спільноти та аналітичних центрів, обговорювали ключові можливості, виклики і ризики військового застосування штучного інтелекту.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що настав час для роботи над тим, яким буде відповідальне використання штучного інтелекту в військовій сфері та наголосив на необхідності співпраці з міжнародними партнерами.

Учасники саміту також обговорювали безпечне використання штучного інтелекту для прискорення процесу прийняття рішень в військовому контексті. Захід зібрав близько 2000 учасників з усього світу, які закликали ставити питання відповідального використання штучного інтелекту на більш важливе місце в політичному порядку денному.