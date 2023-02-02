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Інвестори з США вклали 40 млрд доларів у розробку штучного інтелекту в Китаї

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Вашингтон, Четвер 02 лютого 2023 03:42
Інвестори з США вклали 40 млрд доларів у розробку штучного інтелекту в Китаї Фото: інвестори зі США вклали 40 млрд доларів у китайські стартапи (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

На частку американських інвесторів, включаючи інвестиційні підрозділи Intel та Qualcomm, припадає майже п'ята частина інвестицій у китайські компанії зі створення штучного інтелекту з 2015 до 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У документі, випущеному CSET спільно з групою технічної політики у Джорджтаунському університеті, йдеться, що 167 американських інвесторів взяли участь у 401 угоді, або приблизно 17% інвестицій у китайські компанії штучного інтелекту за цей період.

Ці угоди склали 40,2 мільярда доларів інвестицій, або 37% від загальної суми, залученої китайськими компаніями з розробки штучного інтелекту за 6-річний період.

Очікується, що цього року адміністрація Байдена оприлюднить указ, який обмежує деякі інвестиції США у чутливі китайські технологічні галузі.

Раніше ми писали, що американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) планує мобілізувати до 1 млрд. доларів на підтримку української економіки.

Також повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір інвестувати в Україну щонайменше 1,7 млрд євро у 2023 році.

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