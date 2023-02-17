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В Нидерландах прошел саммит по использованию искусственного интеллекта в военной сфере

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Нидерланды, Пятница 17 февраля 2023 03:00
В Нидерландах прошел саммит по использованию искусственного интеллекта в военной сфере Фото: в Нидерландах прошел саммит REAIM 2023 (government.nl)
Автор: Антон Малиновский

15 и 16 февраля в Нидерландах прошел первый глобальный саммит по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере REAIM 2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что мероприятие организовали Нидерланды и Южная Корея, но Россия из-за вторжения в Украину не получила приглашение на него.

Участники саммита, среди которых были министры иностранных дел, ученые, представители бизнес-сообщества и аналитических центров, обсуждали ключевые возможности, вызовы и риски военного применения искусственного интеллекта.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что пришло время для работы над тем, каким будет ответственное использование искусственного интеллекта в военной сфере и отметил необходимость сотрудничества с международными партнерами.

Участники саммита также обсуждали безопасное использование искусственного интеллекта для ускорения процесса принятия решений в военном контексте. Мероприятие собрало около 2000 участников со всего мира, призывающих задавать вопросы ответственного использования искусственного интеллекта на более важное место в политической повестке дня.

Напомним, что на долю американских инвесторов, включая инвестиционные подразделения Intel и Qualcomm, приходится почти пятая часть инвестиций в китайские компании по созданию искусственного интеллекта с 2015 по 2021 год.

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