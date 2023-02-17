В Нидерландах прошел саммит по использованию искусственного интеллекта в военной сфере

15 и 16 февраля в Нидерландах прошел первый глобальный саммит по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере REAIM 2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Отмечается, что мероприятие организовали Нидерланды и Южная Корея, но Россия из-за вторжения в Украину не получила приглашение на него.

Участники саммита, среди которых были министры иностранных дел, ученые, представители бизнес-сообщества и аналитических центров, обсуждали ключевые возможности, вызовы и риски военного применения искусственного интеллекта.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что пришло время для работы над тем, каким будет ответственное использование искусственного интеллекта в военной сфере и отметил необходимость сотрудничества с международными партнерами.

Участники саммита также обсуждали безопасное использование искусственного интеллекта для ускорения процесса принятия решений в военном контексте. Мероприятие собрало около 2000 участников со всего мира, призывающих задавать вопросы ответственного использования искусственного интеллекта на более важное место в политической повестке дня.