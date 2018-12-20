У Нідерландах сталась стрілянина на території коледжу, є жертва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У коледжі Роттердама застрелили 16-річну дівчину

У Нідерландах в колежді Роттердаму сталась стрілянина, у результаті якої загинула 16-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відомо, що на дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.

Поліція невдовзі після інциденту заарештувала 31-річного чоловіка, імовірно громадянина Туреччини.

Однокласниці розповіли поліцейським, що це колишній хлопець дівчини, з яким вона нещодавно розлучилася. Також учениця коледжу скаржилася на те, що її колишній погрожував їй. Через це дівчину до коледжу постійно супроводжував батько.

Знаючи про погрози доньці, її сім'я подала скаргу на хлопця і він нещодавно отримав дворічний тюремний термін. Прокурори підтвердили, що підозрюваний нещодавно був засуджений і перебував під наглядом.

Нагадаємо, у Лондоні в середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході міста, в результаті нападу постраждали троє людей.