ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Нідерландах сталась стрілянина на території коледжу, є жертва

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 06:04
У Нідерландах сталась стрілянина на території коледжу, є жертва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У коледжі Роттердама застрелили 16-річну дівчину

У Нідерландах в колежді Роттердаму сталась стрілянина, у результаті якої загинула 16-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відомо, що на дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.

Поліція невдовзі після інциденту заарештувала 31-річного чоловіка, імовірно громадянина Туреччини. 

Однокласниці розповіли поліцейським, що це колишній хлопець дівчини, з яким вона нещодавно розлучилася. Також учениця коледжу скаржилася на те, що її колишній погрожував їй. Через це дівчину до коледжу постійно супроводжував батько.

Знаючи про погрози доньці, її сім'я подала скаргу на хлопця і він нещодавно отримав дворічний тюремний термін. Прокурори підтвердили, що підозрюваний нещодавно був засуджений і перебував під наглядом.

Нагадаємо, у Лондоні в середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході міста, в результаті нападу постраждали троє людей.

 

Стрілянина в Страсбурзі: одному із затриманих пред'явили звинувачення ІД взяла відповідальність за теракт у Страсбурзі
Новини України НідерландиСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся