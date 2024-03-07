У Нідерландах працюючих біженців з України зобов'яжуть сплачувати особистий внесок

Працюючим українським біженцям незабаром доведеться платити до 350 євро у вигляді особистих внесків. Це становить близько 105 євро за воду, газ і електроенергію та близько 242 євро внеску для людей, які не отримують харчування за місцем проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає "просту і зрозумілу модель" сплати за послуги, оскільки правила слід застосовувати якомога однаково. Раніше держсекретар також заявляв, що українці повинні мати можливість отримати знижку, якщо вони мають роботу.

Крім того, під час дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці сплачувати за оренду. Наразі держсекретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду "гнучкого" житла і потім почати це тестувати.

Водночас, обов'язок українців бути застрахованими через Закон про медичне страхування, запроваджуватися не буде.

Українські біженці в Нідерландах

У Нідерландах пропонують зобов'язати українських біженців платити за проживання. За посилення правил для працевлаштованих українців висловилися депутати парламенту.

Також ми розповідали, що Нідерланди стикаються з проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати.

Крім того, в Нідерландах завершився термін дії тимчасового захисту для біженців з України, що не мають українського громадянства. Вони мають виїхати з країни до 1 квітня або попросити міжнародного притулку.

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