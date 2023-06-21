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У Нідерландах повідомили, що ЄС введе санкції проти виробників зброї для Росії

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Середа 21 червня 2023 21:22
У Нідерландах повідомили, що ЄС введе санкції проти виробників зброї для Росії Фото: глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз у рамках чергового пакета введе санкції проти виробників зброї, яку РФ використовує для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Нідерландів Вопке Хукстри.

"Радий, що ЄС досяг політичної згоди щодо нового пакета санкцій проти Росії, включно із заходами, спрямованими на посилення підходу Євросоюзу до обходу санкцій", - йдеться у заяві.

За його словами, пакет поширюється на такі сфери:

  • Виробників зброї;
  • Відповідальних за викрадення українських дітей;
  • Кіберпостачальників російським спецслужбам.

"Ці санкції ускладнять Росії завдання з підтримки своєї військової промисловості", - додав Хукстра.

Санкції ЄС проти Росії

Від самого початку вторгнення РФ в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.

Сьогодні стало відомо, що посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Він включатиме в себе заборону на транспортування нафти частиною нафтопроводу "Дружба".

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