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У Нідерландах попередили про загрозу хакерських атак РФ проти допомоги Україні

П'ятниця 06 вересня 2024 11:47
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У Нідерландах попередили про загрозу хакерських атак РФ проти допомоги Україні Фото: ноутбук видає помилку (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Російські хакери загрожують новими атаками, які спрямовані проти західної допомоги України. У Нідерландах наголосили на важливості викриття кібердиверсій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу військової розвідки та безпеки Нідерландів.

Відомство попереджає про активні кібероперації, які ведуть російські хакери. Зазначається, що вони належать до російського підрозділу в/ч 29155 ГРУ. Повідомляється, що воно зосереджено на зриві західної допомоги Україні та відстежуванні логістичних маршрутів постачання зброї Україні.

За даними Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів, кібероперації росіян спрямовані проти урядів та критично важливої інфраструктури західних країн.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив на важливості викриття методів роботи цього підрозділу, щоб уряди та компанії, які допомагають Україні, могли захиститися від таких атак.

"Разом із партнерами ми вирішили викрити методи роботи цього сумнозвісного російського кіберпідрозділу. Таким чином кожен побачить, як вони працюють. Так, люди можуть озброїтися проти цих різких нападів і шпигунства. Не лише уряди, а й виробники та постачальники військової техніки для України", - зазначив він.

Віце-адмірал Пітер Рісінк, директор нідерландського відомства, звернув увагу, що хоча Нідерланди поки не зазнали масштабних кібератак на життєво важливу інфраструктуру, загроза залишається реалією, яку не можна ігнорувати. Оскільки Нідерланди є важливою транзитною країною для постачання допомоги Україні, російські хакери можуть спрямовувати атаки на її логістичний сектор.

"Це створює загрозу, яку ми все частіше повинні враховувати", - заявив він.

Повідомляється, що російський підрозділ в/ч 29155 ГРУ також відомий своїми діями, пов’язаними з фізичними диверсіями та спробами переворотів у Європі. Західні спецслужби пов'язують його з отруєнням Сергія Скрипаля у Великій Британії в 2018 році, спробою державного перевороту в Чорногорії та замахом на болгарського торговця зброєю.

У Службі військової розвідки та безпеки Нідерландів наголосили, що російські хакери намагаються отримати інформацію про західні військові поставки, щоб підірвати їхню ефективність. Йдеться про те, що такі операції є складовою масштабної кампанії Росії проти підтримки України, яка передбачає не лише кібератаки, але й фізичні диверсії на західних територіях.

Відомо, що у США звинувачують російських хакерів у кібератаках проти України та країн НАТО напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нещодавно кіберзлочинці РФ намагалися зламати електронну пошту екс-посла США в Україні.

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ГРУ Кібератака
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