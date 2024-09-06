В Нидерландах предупредили об угрозе хакерских атак РФ против помощи Украине

Ведомство предупреждает об активных кибероперациях, которые ведут российские хакеры. Отмечается, что они принадлежат к российскому подразделению в/ч 29 155 ГРУ. Сообщается, что оно сосредоточено на срыве западной помощи и отслеживании логистических маршрутов поставки оружия Украине.

По данным службы военной разведки и безопасности Нидерландов, кибероперации россиян направлены против правительств и критически важной инфраструктуры западных стран.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул важность разоблачения методов работы этого подразделения, чтобы правительства и компании, которые помогают Украине, могли защититься от таких атак.

"Вместе с партнерами мы решили разоблачить методы работы этого печально известного российского киберподразделения. Таким образом каждый увидит, как они работают. Да, люди могут вооружиться против этих резких нападений и шпионажа. Не только правительства, но и производители и поставщики военной техники для Украины", – отметил он.

Вице-адмирал Питер Рисинк, директор нидерландского ведомства, обратил внимание, что хотя Нидерланды пока не испытали масштабные кибератаки на жизненно важную инфраструктуру, угроза остается реалией, которую нельзя игнорировать. Поскольку Нидерланды являются важной транзитной страной для снабжения Украины, российские хакеры могут направлять атаки на ее логистический сектор.

"Это создает угрозу, которую мы все чаще должны учитывать", – заявил он.

Сообщается, что российское подразделение в/ч 29155 ГРУ также известно своими действиями, связанными с физическими диверсиями и попытками переворотов в Европе. Западные спецслужбы связывают его с отравлением Сергея Скрипача в Великобритании в 2018 году, попыткой государственного переворота в Черногории и покушением на болгарского торговца оружием.

В Службе военной разведки и безопасности Нидерландов подчеркнули, что российские хакеры пытаются получить информацию о западных военных поставках, чтобы взорвать их эффективность. Речь идет о том, что подобные операции являются составной частью масштабной кампании России против поддержки Украины, которая предусматривает не только кибератаки, но и физические диверсии на западных территориях.