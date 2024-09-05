У США росіян звинувачують у кібератаках на Україну напередодні повномасштабного вторгнення
У США звинуватили шістьох громадян Росії. Вони могли здійснити кібератаки на Україну та НАТО перед початком повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мін'юсту США.
Як зазначили у відомстві, звинувачення висунули п'ятьом офіцерам Головного розвідувального управління РФ:
- Юрію Денисову;
- Владиславу Боровкову;
- Денису Денисенку,
- Дмитру Голошубову;
- Миколі Корчагіну.
Шостий обвинувачений - цивільний Амін Стігал, який народився у Чечні.
Як з'ясували американські правоохоронці, 13 січня 2022 року злочинне угруповання здійснило кібератаку на низку українських відомств, серед яких було Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, Рахункова палата.
Під час кібератаки зловмисникам вдалося викрасти конфіденційні дані українців, зокрема медичні карти. Також на сайтах українських міністерств з'явився напис:
"Українець! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє".
При цьому у серпні 2022 року фігуранти зламали транспортну інфраструктуру однієї з країн Центральної Європи, яка підтримувала Україну.
Починаючи з серпня 2021 року, обвинувачені досліджували різні захищені комп'ютерні системи, у тому числі пов'язані з 26 країнами-членами НАТО, у пошуках потенційних уразливостей.
Що передувало
Нагадаємо, у січні 2022 року стало відомо про одну із найпотужніших кібератак на урядові сайти України.
Зловмисники намагалися вдавати поляків, але у них цього не вийшло. Тоді до розслідування українські правоохоронці залучили іноземних колег.
Детально про кібератаку - у матеріалі РБК-Україна.
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