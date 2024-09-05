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У США росіян звинувачують у кібератаках на Україну напередодні повномасштабного вторгнення

Четвер 05 вересня 2024 23:18
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У США росіян звинувачують у кібератаках на Україну напередодні повномасштабного вторгнення Ілюстративне фото: у США висунули звинувачення російським хакерам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США звинуватили шістьох громадян Росії. Вони могли здійснити кібератаки на Україну та НАТО перед початком повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мін'юсту США.

Як зазначили у відомстві, звинувачення висунули п'ятьом офіцерам Головного розвідувального управління РФ:

  • Юрію Денисову;
  • Владиславу Боровкову;
  • Денису Денисенку,
  • Дмитру Голошубову;
  • Миколі Корчагіну.

Шостий обвинувачений - цивільний Амін Стігал, який народився у Чечні.

Як з'ясували американські правоохоронці, 13 січня 2022 року злочинне угруповання здійснило кібератаку на низку українських відомств, серед яких було Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, Рахункова палата.

Під час кібератаки зловмисникам вдалося викрасти конфіденційні дані українців, зокрема медичні карти. Також на сайтах українських міністерств з'явився напис:

"Українець! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє".

При цьому у серпні 2022 року фігуранти зламали транспортну інфраструктуру однієї з країн Центральної Європи, яка підтримувала Україну.

Починаючи з серпня 2021 року, обвинувачені досліджували різні захищені комп'ютерні системи, у тому числі пов'язані з 26 країнами-членами НАТО, у пошуках потенційних уразливостей.

Що передувало

Нагадаємо, у січні 2022 року стало відомо про одну із найпотужніших кібератак на урядові сайти України.

Зловмисники намагалися вдавати поляків, але у них цього не вийшло. Тоді до розслідування українські правоохоронці залучили іноземних колег.

Детально про кібератаку - у матеріалі РБК-Україна.

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