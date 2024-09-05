У США росіян звинувачують у кібератаках на Україну напередодні повномасштабного вторгнення

У США звинуватили шістьох громадян Росії. Вони могли здійснити кібератаки на Україну та НАТО перед початком повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мін'юсту США.

Як зазначили у відомстві, звинувачення висунули п'ятьом офіцерам Головного розвідувального управління РФ:

Юрію Денисову;

Владиславу Боровкову;

Денису Денисенку,

Дмитру Голошубову;

Миколі Корчагіну.

Шостий обвинувачений - цивільний Амін Стігал, який народився у Чечні.

Як з'ясували американські правоохоронці, 13 січня 2022 року злочинне угруповання здійснило кібератаку на низку українських відомств, серед яких було Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, Рахункова палата.

Під час кібератаки зловмисникам вдалося викрасти конфіденційні дані українців, зокрема медичні карти. Також на сайтах українських міністерств з'явився напис:

"Українець! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє".

При цьому у серпні 2022 року фігуранти зламали транспортну інфраструктуру однієї з країн Центральної Європи, яка підтримувала Україну.

Починаючи з серпня 2021 року, обвинувачені досліджували різні захищені комп'ютерні системи, у тому числі пов'язані з 26 країнами-членами НАТО, у пошуках потенційних уразливостей.