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В Нидерландах полиция задержала 4 подозреваемых в подготовке теракта

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 22:32
В Нидерландах полиция задержала 4 подозреваемых в подготовке теракта
Фото: полиция Нидерландов (из открытых источников)

Детали о подозреваемых и преступлении, которое они готовили, не сообщаются

В городе Роттердам (Нидерланды) правоохранители сегодня, 29 декабря, задержали четырех подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, их подозревают в причастности к подготовке террористического преступления.

Антитеррористические подразделения и полиция арестовали мужчин и провели обыски в местах, где они были задержаны.

Детали о подозреваемых и преступлении, которое они готовили, не сообщаются.

Напомним, в Нидерландах неизвестный мужчина напал на людей на оживленном центральном вокзале Амстердама, в результате чего три человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу. Сотрудникам полиции пришлось применить огнестрельное оружие для нейтрализации нападающего.

Позже полиция арестовала семерых человек, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения с применением ручных гранат, автоматического огнестрельного оружия и поясов шахида.

 

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