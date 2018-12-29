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У Нідерландах поліція затримала 4 підозрюваних у підготовці теракту

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 22:32
У Нідерландах поліція затримала 4 підозрюваних у підготовці теракту
Фото: поліція Нідерландів (з відкритих джерел)

Деталі про підозрюваних і злочин, який вони готували, не повідомляються

У місті Роттердам (Нідерланди) правоохоронці сьогодні, 29 грудня, затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, їх підозрюють у причетності до підготовки терористичного злочину.

Антитерористичні підрозділи і поліція заарештували чоловіків і провели обшуки в місцях, де вони були затримані.

Деталі про підозрюваних і злочин, яке вони готували, не повідомляються.

Нагадаємо, в Нідерландах невідомий чоловік напав на людей на жвавому центральному вокзалі Амстердама, в результаті чого три людини отримали ножові поранення і були доставлені в лікарню. Співробітникам поліції довелося застосувати вогнепальну зброю для нейтралізації нападника.

Пізніше поліція заарештувала сімох осіб, яких підозрюють у підготовці збройного нападу із застосуванням ручних гранат, автоматичної вогнепальної зброї і поясів шахіда.

 

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