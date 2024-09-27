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У Нідерландах показали відео прощання з останніми винищувачами F-16, що були на озброєнні армії

Ілюстративне фото: у Нідерландах показали відео прощання з останніми винищувачами F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди зняли з озброєння останні винищувачі F-16. Міноборони країни показали відео "офіційного прощання" з літаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міноборони Нідерландів.

Як розповіли в міноборони країни, останній F-16 було знято з військового обліку ще 27 серпня.

Окрім цього останні F-16 провели так званий останній політ над містами Нідерландів. Він відзначив "45 років безперервної експлуатації F-16 у складі нідерландських Повітряних сил".

Відтепер на озброєнні Нідерландів будуть нові винищувачі F-35.

"Також Нідерланди дарують Україні останні F-16 для боротьби з росіянами", - повідомили в Міноборони країни.

F-16 для України

Нагадаємо, наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

Детальніше про це, скільки винищувачів треба для закриття неба та чому саме F-16 потребує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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F-16