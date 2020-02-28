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В Нидерландах подтвердили новый случай коронавируса

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 12:30
В Нидерландах подтвердили новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Новый случай не связан с предыдущим

В Нидерландах сегодня, 28 февраля, подтвердили второй случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Национальном институте здравоохранения Нидерландов заявили, что новый случай не имеет связи с предыдущим больным. Однако оба зараженных коронавирусом недавно посещали север Италии.

Пока обоих пациентов с коронавирусом удерживают в изоляции.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Нидерландах, Литве и Нигерии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. В Нидерландах первый случай заболевания был выявлен у 56-летнего мужчины на юге страны.

Также о подтверждении первого случая заражения коронавирусом сообщил Минздрав Беларуси. Опасную болезнь обнаружили у студента, который недавно прилетел из Ирана.

Кроме того, коронавирус впервые обнаружили в Новой Зеландии. Опасную болезнь подтвердили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран. В Новую Зеландию больной человек вернулся самолетом 26 февраля.

Добавим, вчера первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Дании. Зараженный человек вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.

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