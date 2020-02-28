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У Нідерландах підтвердили новий випадок коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 12:30
У Нідерландах підтвердили новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Новий випадок не пов'язаний з попереднім

У Нідерландах сьогодні, 28 лютого, підтвердили другий випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Національному інституті охорони здоров'я Нідерландів заявили, що новий випадок не має зв'язку з попереднім хворим. Однак обоє заражених коронавірусом нещодавно відвідували північ Італії.

Наразі обох пацієнтів з коронавірусом утримують в ізоляції.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у Нідерландах, Литві та Нігерії підтвердили перші випадки зараження коронавірусом. У Нідерландах перший випадок захворювання було виявлено у 56-річного чоловіка на півдні країни.

Також про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом повідомило МОЗ Білорусі. Небезпечну хворобу виявили у студента, який нещодавно прилетів з Ірану.

Крім того, коронавірус вперше виявили в Новій Зеландії. Небезпечну хворобу підтвердили у 60-річної людини, яка нещодавно подорожувала в Іран. У Нову Зеландію хвора особа повернулася літаком 26 лютого.

Додамо, вчора перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Данії. Заражена особа повернулася в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.

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