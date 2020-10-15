У Нідерландах планують легалізувати дитячу евтаназію

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Уряд Нідерландів схвалив плани щодо легалізації евтаназії для невиліковно хворих дітей, яким не виповнилося 12 років. Зміна правила торкнеться від п'яти до десяти дітей в рік.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Нідерландів Хуго де Йонге, повідомляє BBC.

За його словами, зміна цих правил позбавить від "безнадійних і нестерпних страждань" дітей молодших 12 років.

Міністр анонсував розробку правил для цієї практики, які, як очікується, будуть впроваджені в наступні кілька місяців.

За словами де Йонге, нинішні закони не потрібно буде міняти, але лікарі будуть звільнені від судового переслідування за проведення схваленої евтаназії для дітей у віці від одного року до 12 років.

Відзначимо, дитяча евтаназія в Нідерландах сьогодні дозволена тільки для неповнолітніх у віці від 12 років і немовлят до року за згодою їхніх батьків. Починаючи з 16 років потрібно тільки згода пацієнта.

Нагадаємо, Нідерланди легалізували евтаназію в 2002 році, ставши першою країною, де люди, які не мають надії на одужання, можуть піти з життя медичним шляхом.

Евтаназія також дозволена в Бельгії, Швейцарії та Японії.

У листопаді 2015 року парламент Німеччини проголосував за прийняття закону, який дозволяє на певних умов допомагати людям, які добровільно хочуть піти з життя.

У 2019 Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію.

Крім того, Конституційний суд Італії ухвалив, що сприяння в здійсненні самогубства людям, які невиліковно хворі та відчувають "нестерпні страждання", не завжди є злочином.