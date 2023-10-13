В Нидерландах оштрафовали компании, которые помогали РФ строить Крымский мост
Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре нидерландских компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год. Они помогали стране-агрессору в строительстве Крымского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Как сообщается, всем лицам были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, а компании должны заплатить штрафы на общую сумму 160 тысяч евро.
По данным следствия, компании поставляли машины, запчасти и другие услуги для строительства моста через Керченский пролив. Одна из них извлекла выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг на сумму около 71 тысячи евро. Эту незаконно полученную прибыль конфисковала нидерландская прокуратура.
"Крымский мост был частично построен благодаря использованию голландских знаний и опыта", - отметили в прокуратуре.
Какие компании нарушили санкции против России в прокуратуре не сообщили.
Напомним, ранее немецкую компанию оштрафовали на 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.
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