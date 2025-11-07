В Нідерландах оголосили переможця на парламентських виборах

У Нідерландах оголосили остаточного переможця на парламентських виборах, які пройшли в країні наприкінці жовтня. Переможцем стала ліберальна проєвропейська партія D66.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Виборча Рада Нідерландів оголосила, що перевага лібералів з D66 над найближчим суперником, ультраправою Партією свободи (PVV), склала 29 668 голосів. Це означає, що обидві партії отримають по 26 місць. Загалом новий парламент країни виглядатиме наступним чином:
Як заявив голова Виборчої ради Вім Куйкен, результати виборів є остаточними та достовірними. Не виявлено порушень, які поставили б результат під сумнів. Він додав, що було виявлено та виправлено низку помилок під час підрахунків голосів, оскільки це досі "людська робота". Загалом нарахували 7766 помилок, що у два рази менше, ніж було на виборах у 2021 році.
У Нідерландах 29 жовтня відбулися дострокові вибори до парламенту. За попередніми підрахунками голосів вперед сенсаційно вирвався проєвропейський рух "Демократи-66" (D66).
Парламентські вибори у Нідерландах мають кілька особливостей. Там ледве не найнижчий виборчий поріг у світі - щоб пройти до парламенту, партії достатньо набрати 0,67% голосів виборців.
Це призвело до того, що в реальності жодна монобільшість у парламенті країни неможлива, оскільки проходить дуже велика кількість політичних сил. Тому партії частіше за все створюють коаліцію, причому право формувати її належить партії, яку визнали переможцем виборів.