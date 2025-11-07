В Нідерландах оголосили переможця на парламентських виборах

Виборча Рада Нідерландів оголосила, що перевага лібералів з D66 над найближчим суперником, ультраправою Партією свободи (PVV), склала 29 668 голосів. Це означає, що обидві партії отримають по 26 місць. Загалом новий парламент країни виглядатиме наступним чином:

D66 - 26 місць;

PVV - 26 місць;

Народна партія за свободу і демократію (VVD) - 22 місця;

GroenLinks-PvdA - 20 місць

"Християнсько-демократичний заклик" - 18 місць.

Усі інші партії - загалом 38 місць.

Як заявив голова Виборчої ради Вім Куйкен, результати виборів є остаточними та достовірними. Не виявлено порушень, які поставили б результат під сумнів. Він додав, що було виявлено та виправлено низку помилок під час підрахунків голосів, оскільки це досі "людська робота". Загалом нарахували 7766 помилок, що у два рази менше, ніж було на виборах у 2021 році.