В Нидерландах объявили победителя на парламентских выборах

Избирательный Совет Нидерландов объявил, что преимущество либералов из D66 над ближайшим соперником, ультраправой Партией свободы (PVV), составило 29 668 голосов. Это означает, что обе партии получат по 26 мест. В целом новый парламент страны будет выглядеть следующим образом:

D66 - 26 мест;

PVV - 26 мест;

Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 22 места;

GroenLinks-PvdA - 20 мест

"Христианско-демократический призыв" - 18 мест.

Все остальные партии - всего 38 мест.

Как заявил председатель Избирательного совета Вим Куйкен, результаты выборов являются окончательными и достоверными. Не выявлено нарушений, которые поставили бы результат под сомнение. Он добавил, что был выявлен и исправлен ряд ошибок при подсчете голосов, поскольку это до сих пор "человеческая работа". Всего насчитали 7766 ошибок, что в два раза меньше, чем было на выборах в 2021 году.