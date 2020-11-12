В Нидерландах обстреляли посольство Саудовской Аравии

Сегодня, 12 ноября, в Гааге (Нидерланды) неизвестные обстреляли здание посольства Саудовской Аравии. Правоохранители установили, что было произведено не менее 20 выстрелов.

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, неизвестные стреляли по окнам и фасаду здания. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские прибыли на место преступления около 5:30 утра и сейчас они проводят расследование.

Причины атаки на посольство пока неизвестны.

Напомним, 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Тогда было сделано 6 выстрелов.

Также в июле РБК-Украина писало, что в столице Ирака Багдаде неизвестные осуществили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов. Тогда часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot, а остальные снаряды упали в районе "зеленой зоны".