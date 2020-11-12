ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Нідерландах обстріляли посольство Саудівської Аравії

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 12 листопада, в Гаазі (Нідерланди) невідомі обстріляли будівлю посольства Саудівської Аравії. Правоохоронці встановили, що було здійснено щонайменше 20 пострілів.

Популярні новини

Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, невідомі стріляли по вікнах та фасаду будівлі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські прибули на місце злочину близько 5:30 ранку і наразі вони проводять розслідування.

Причини атаки на посольство наразі невідомі.

Нагадаємо, 7 листопада невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану в Харкові. Тоді було зроблено 6 пострілів.

Також у липні РБК-Україна писало, що у столиці Іраку Багдаді невідомі здійснили ракетний обстріл посольства Сполучених Штатів. Тоді частина ракет була перехоплена зенітними ракетними комплексами Patriot, а інші снаряди впали в районі "зеленої зони".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України обстрел