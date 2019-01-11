В Харькове в результате разрушения торгового павильона пострадали 4 человека

Фото: место происшествия (kharkiv.web2ua.com)

Событие произошло по адресу проспект Московский, 256

В Харькове 11 января произошло разрушение кровли торгового павильона, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, чрезвычайное происшествие произошло по адресу проспект Московский, 256.

"По состоянию на 20:05, в результате происшествия пострадало 4 человека. На месте происшествия привлечено 55 человек и 15 единиц. техники, из них от ГСЧС 45 чел. о/с и 11 ед. техники", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, под давлением снега обрушился недостроенный киоск.

Фото: место происшествия (kharkiv.web2ua.com)

#оперативна_інформація 11 января в Харькове произошло разрушение кровли торгового павильона по адресу проспект Московский, 256. По состоянию на 20:05, в результате происшествия пострадало 4 человека. На месте происшествия привлечено 55 человек и 15 единиц. техники, из них от ГСЧС 45 чел. о/с и 11 ед. техники. Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Николай Чечеткин Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 11 января 2019 г.

Напомним, ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в результате взрыва в Фастове частично обвалился пятиэтажный дом. По данным спасателей, взрыв произошел на третьем этаже дома, в результате чего обрушились третий, четвертый ипятый этажи.

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