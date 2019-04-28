В Нидерландах обнаружили более полутора тонн кокаина

Сотрудники таможенной службы Голандии в порту Роттрдама обнаружили партию кокаина весом в 1600 килограмм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ad.nl.

Сообщается, что таможенники обнаружили кокаин вместе с грузом бананов. Сразу после обнаружения груза, таможенники передали дело в полицию.

Правоохранители задержали 40-летнего гражданина Болгарии, который и доставил груз на Роттердамский склад в Дордрехте. Также в полиции рассказали, что груз в Голандию доставлялся из Коста-Рики.

Контрабандисты часто прячут наркотики в грузах бананов, так как этот продукт является важным для экспорта, а также должен не должен долго задерживаться впорту из-за свежести, что уменьшает вероятность проверок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ блокировала контрабанду кокаина из Южной Америки. Во время осуществления углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 кг кокаина, по ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более 1 млн долларов.