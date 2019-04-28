У Нідерландах виявили понад півтори тонни кокаїну

Співробітники митної служби Голандії в порту Роттрдама виявили партію кокаїну вагою 1600 кілограм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ad.nl.

Повідомляється, що митники виявили кокаїн разом з вантажем бананів. Відразу після виявлення вантажу, митники передали справу в поліцію.

Правоохоронці затримали 40-річного громадянина Болгарії, який і доставив вантаж на Роттердамський склад в Дордрехті. Також у поліції розповіли, що вантаж в Голандію доставлявся з Коста-Ріки.

Контрабандисти часто ховають наркотики у вантажі бананів, так як цей продукт є важливим для експорту, а також повинен не повинен довго затримуватися впорту через свіжості, що зменшує ймовірність перевірок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки. Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував в Європу з країни, яка є одним з найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили в контейнері з фруктами 12 кг кокаїну, за цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад 1 млн доларів.