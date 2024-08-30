У Нідерландах не називають терміни доставки Patriot в Україну: не хочуть інформувати РФ

Нідерланди не розкривають термін доставки в Україну зенітно-ракетного комплексу Patriot. Країна не хоче інформувати Росії щодо постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС.

Він зазначив, що не хоче робити жодних заяв про дату постачання Patriot не через те, що не хоче бути "прозорим", а через те, щоб не повідомляти терміни Росії, яка вивчає ППО України.

Міністр оборони Нідерландів також наголосив, що Україна має право на самооборону, що також може включати удари по військових об'єктах в Росії, якщо не будуть порушуватися міжнародні права.

"... ми не встановлювали жодних обмежень у плані миль чи кілометрів, на які Україна може використовувати цю зброю", - сказав Брекелманс.

Коментуючи нещодавно масовані атаки Росії, нідерландський міністр сказав, що потрібно "не лише говорити великі слова, а й робити великі дії".