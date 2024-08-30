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В Нидерландах не называют сроки доставки Patriot в Украину: не хотят информировать РФ

Брюссель, Пятница 30 августа 2024 14:36
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В Нидерландах не называют сроки доставки Patriot в Украину: не хотят информировать РФ Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (facebook_com_rubenbrekelmans)
Автор: Наталья Юрченко

Нидерланды не раскрывают сроки доставки в Украину зенитно-ракетного комплекса Patriot. Страна не хочет информировать России о поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС.

Он отметил, что не хочет делать никаких заявлений о дате поставки Patriot не потому, что не хочет быть "прозрачным", а чтобы не сообщать сроки России, которая изучает ПВО Украины.

Министр обороны Нидерландов также подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, что также может включать удары по военным объектам в России, если не будут нарушаться международные права.

"…мы не устанавливали никаких ограничений в плане миль или километров, на которые Украина может использовать это оружие", - сказал Брекелманс.

Комментируя недавно массированные атаки России, нидерландский министр сказал, что нужно "не только говорить великие слова, но и предпринимать большие действия".

Помощь Нидерландов

Напомним, что Нидерланды - одна из стран ЕС, которые поддержали Украину в начале полномасштабного вторжения и продолжает это делать. Страна предоставила украинской армии бронированную технику, боеприпасы, средства ПВО. В июне на фоне усиления российских атак тогдашний министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды совместно с еще одной страной передадут Украине дополнительную систему Patriot.

Также Нидерланды возглавили авиационную коалицию и заявили о намерении передать Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16. В Нидерландах не сообщают, сколько из них уже получила Украина.

Кроме того, командующий вооруженными силами Нидерландов отмечал, что его страна не ограничивает украинских военных в использовании F-16.

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