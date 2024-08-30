В Нидерландах не называют сроки доставки Patriot в Украину: не хотят информировать РФ

Нидерланды не раскрывают сроки доставки в Украину зенитно-ракетного комплекса Patriot. Страна не хочет информировать России о поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС.

Он отметил, что не хочет делать никаких заявлений о дате поставки Patriot не потому, что не хочет быть "прозрачным", а чтобы не сообщать сроки России, которая изучает ПВО Украины.

Министр обороны Нидерландов также подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, что также может включать удары по военным объектам в России, если не будут нарушаться международные права.

"…мы не устанавливали никаких ограничений в плане миль или километров, на которые Украина может использовать это оружие", - сказал Брекелманс.

Комментируя недавно массированные атаки России, нидерландский министр сказал, что нужно "не только говорить великие слова, но и предпринимать большие действия".