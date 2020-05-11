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У Нідерландах знайшли мертвою українку з судна Regal Princess

Новини » Надзвичайні події     11.05.2020 - 11:33
У Нідерландах знайшли мертвою українку з судна Regal Princess
Фото: круїзний лайнер Regal Princess (breeze.ru)

Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна

У місті Роттердам в Нідерландах була знайдена мертвою 39-річна українка, член екіпажу пришвартовано в порту круїзного судна Regal Princess. Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев.

Як повідомляється, тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна.

"За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася в результаті самогубства. Тіло загиблої доставлено в місцевий морг. Родичі померлої повідомлені про факт смерті", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв'язок з місцевою поліцією, медичним закладом та приймає відповідні заходи щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

За словами Погорєльцева, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Нагадаємо, раніше на курортному острові Балі в Індонезії в готелі були знайдені мертвими двоє громадян України. Їх аналізи взяли для перевірки наявності коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта. У нього виявили вогнепальне поранення грудей.

Теги Новини України Нідерландипреступления
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