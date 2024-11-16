В Нідерландах мало не розпалася коаліція на тлі скандалу через напад на ізраїльських фанів

У Нідерландах вдалося уникнути урядової кризи через ризик розпаду коаліції після відставки держсекретаря фінансів Нори Ачахбар. Залишити посаду вона вирішила через образливі коментарі щодо іммігрантів після нападу 8 листопада на ізраїльських уболівальників після матчу в Амстердамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та Reuters .

Що призвело до загрози урядової кризи в Нідерландах

Минулої середи член Палати представників Нідерландів Ґерт Вілдерс (глава "Партії Свободи", відомий своєю різкою антиісламською риторикою) звинуватив марокканців у нападах на ізраїльських футбольних уболівальників, стверджуючи, що "ми бачили, як мусульмани полюють на євреїв". Держпосадовець тоді додав, що цьому нібито підігрівають "марокканці, які хочуть знищити євреїв".

Також Вілдерс сказав, що засуджені за причетність до нападу на ізраїльських уболівальників мають бути депортовані, якщо вони мають подвійне громадянство.

Уродженка Марокко Нора Ачахбар з центристської партії "Новий суспільний договір", реагуючі на такі висловлювання члена уряду, у п'ятницю оголосила про свою відставку з посади держсекретаря фінансів.

За її словами, "поляризаційні манери справили на мене такий вплив, що я могла чи не хотіла б більше виконувати свою роль держсекретаря".

Ризик розвалу коаліції

Через рішення члену кабінету міністрів піти у відставку у п'ятницю, 15 листопада, у Нідерландах було скликано екстренне засідання уряду.

На ньому інші члени Кабміну країни від центристської партії NSC також погрожували піти у відставку.

Втім, пізніше ввечері, 15 листопада, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф заявив, що його Кабмін досяг угоди, яка призвела до відставки лише Ачахбар, але не інших.

Таке оголошення означає, що чотирипартійна коаліція у Нідерландах переживе кризу, зазначають західні ЗМІ.

Напад на футбольних фанів в Амстердамі

Нагадаємо, 7 листопада у столиці Нідерландів відбувся футбольний матч в рамках Ліги Європи між клубом з Амстердама "Аякс" та "Маккабі" з Тель-Авіва. Після гри на ізраїльських уболівальників, які приїхали до Амстердаму підтримати свою команду, напали антисемітські угруповання. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Інцидент мав резонанс та був засуджений топ-чиновниками низки країн, зокрема у Європі. Ізраїль також планував рятувальну операцію за участю військових, а місцева влада у Нідерландах обіцяла покарати винних.

Додамо, 13 листопада поліція Нідерландів затримала в Амстердамі десятки пропалестинських мітингувальників, які порушили заборону на проведення демонстрацій, введену через насильство проти ізраїльських футбольних фанатів минулого тижня.