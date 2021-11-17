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В Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за вспышки заболевания

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Среда 17 ноября 2021 18:15
В Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за вспышки заболевания Фото: в Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за вспышки заболевания (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Минздрав Нидерландов заявил о нехватке тестов на коронавирус. Второй день подряд в стране регистрируют более 20 тысяч случаев заражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Страна столкнулась с самыми высокими показателями заболеваемости на коронавирус среди населения с начала пандемии.

Сейчас Национальная служба общественного здравоохранения работает над возможностями расширения тестирования на фоне вспышки COVID-19.

Отмечается, что в стране 85% взрослого населения завершили полный курс вакцинации.

В то же время новая волна заболевания началась после того, как правительство отменило ограничения на социальное дистанционирование еще в сентябре текущего года.

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