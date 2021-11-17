В Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за вспышки заболевания

Минздрав Нидерландов заявил о нехватке тестов на коронавирус. Второй день подряд в стране регистрируют более 20 тысяч случаев заражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Страна столкнулась с самыми высокими показателями заболеваемости на коронавирус среди населения с начала пандемии.

Сейчас Национальная служба общественного здравоохранения работает над возможностями расширения тестирования на фоне вспышки COVID-19.

Отмечается, что в стране 85% взрослого населения завершили полный курс вакцинации.

В то же время новая волна заболевания началась после того, как правительство отменило ограничения на социальное дистанционирование еще в сентябре текущего года.