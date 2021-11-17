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В Нідерландах не вистачає COVID-тестів через спалах захворювання

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Середа 17 листопада 2021 18:15
В Нідерландах не вистачає COVID-тестів через спалах захворювання Фото: в Нідерландах не вистачає COVID-тестів через спалах захворювання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

МОЗ Нідерландів заявило про нестачу тестів на коронавірус. Другий день поспіль в країні реєструють більше 20 тисячі випадків зараження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Країна зіткнулася з найвищими показниками захворюваності на коронавірус серед населення з початку пандемії.

Наразі Національна служба громадської охорони здоров’я працює над можливостями розширення тестування на тлі спалаху COVID-19.

Зазначається, що в країні 85% дорослого населення завершили повний курс вакцинування.

Водночас нова хвиля захворювання почалася після того, як уряд скасував обмеження на соціальне дистанціонування ще в вересні поточного року.

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Нідерланди Коронавірус
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