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В Нидерландах грузовик врезался в вечеринку: есть погибшие

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Амстердам, Суббота 27 августа 2022 23:07
В Нидерландах грузовик врезался в вечеринку: есть погибшие Фото: в Нидерландах грузовик врезался в вечеринку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Нью-Бейерланд на юге Нидерландов грузовик врезался в вечеринку. В результате аварии несколько человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции заявили, что расследуют инцидент, который произошел около 19:00 примерно в 30 км к югу от Роттердама. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента.

Сообщается, что несколько человек погибли под колесами грузовика. Но точное количество убитых и раненых пока держится в секрете. Также стало известно, что грузовик с полуприцепом испанской транспортной компании остановился только после того, как упал в небольшой бассейн.

Ранее стало известно, что в США в ходе аварии погибла Сара Джоан Лангенкамп. Она была сотрудницей американского посольства в Украине.

Напомним, сегодня на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

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