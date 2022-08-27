В Нидерландах грузовик врезался в вечеринку: есть погибшие

В городе Нью-Бейерланд на юге Нидерландов грузовик врезался в вечеринку. В результате аварии несколько человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В полиции заявили, что расследуют инцидент, который произошел около 19:00 примерно в 30 км к югу от Роттердама. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента.

Сообщается, что несколько человек погибли под колесами грузовика. Но точное количество убитых и раненых пока держится в секрете. Также стало известно, что грузовик с полуприцепом испанской транспортной компании остановился только после того, как упал в небольшой бассейн.