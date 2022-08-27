У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку: є загиблі

У місті Нью-Бейерланд на півдні Нідерландів вантажівка врізалася в вечірку. В результаті аварії кілька людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У поліції заявили, що розслідують інцидент, який стався близько 19:00 приблизно в 30 км на південь від Роттердама. Поки невідомо, що стало причиною інциденту.

Повідомляється, що кілька людей загинули під колесами вантажівки. Але точна кількість убитих і поранених поки тримається в секреті. Також стало відомо, що вантажівка з напівпричепом іспанської транспортної компанії зупинилася тільки після того, як впала в невеликий басейн.