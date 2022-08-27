У Нідерландах вантажівка врізалася в вечірку: є загиблі
У місті Нью-Бейерланд на півдні Нідерландів вантажівка врізалася в вечірку. В результаті аварії кілька людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У поліції заявили, що розслідують інцидент, який стався близько 19:00 приблизно в 30 км на південь від Роттердама. Поки невідомо, що стало причиною інциденту.
Повідомляється, що кілька людей загинули під колесами вантажівки. Але точна кількість убитих і поранених поки тримається в секреті. Також стало відомо, що вантажівка з напівпричепом іспанської транспортної компанії зупинилася тільки після того, як впала в невеликий басейн.
Раніше стало відомо, що у США в ході аварії загинула Сара Джоан Лангенкамп. Вона була співробітницею американського посольства в Україні.
Нагадаємо сьогодні на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.