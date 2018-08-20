В Нидерландах эвакуировали вокзал из-за минирования

Новости Происшествия 20.08.2018 - 03:51
Фото: полиция Нидерландов (facebook.com/politie)
Фото: полиция Нидерландов (facebook.com/politie)

Полиция эвакуировала людей с главного вокзала

С главного вокзала города Тилбург на севере Нидерландов полиция эвакуировала людей из-за сообщений о бомбе. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как сообщается, движение поездов приостановлено. Правоохранители приступили к расследованию и выяснению обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах в аэропорту города Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва.

По информации издания, в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо, в котором говорилось о бомбе на борту.

В то же время, в полиции сообщили, что из-за инцидента аэропорт не закрывали, но все рейсы были задержаны.

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Теги:  Нидерланды,  эвакуация,  минирование,  вокзал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС