У Нідерландах евакуювали вокзал через замінування

Новини Надзвичайні події 20.08.2018 - 03:51
Фото: поліція Нідерландів (facebook.com/politie)
Фото: поліція Нідерландів (facebook.com/politie)

Поліція евакуювала людей з головного вокзалу

З головного вокзалу міста Тілбург на півночі Нідерландів поліція евакуювала людей через повідомлення про бомбу. Про це повідомляє De Telegraaf.

Як повідомляється, рух поїздів призупинено. Правоохоронці приступили до розслідування та з'ясування обставин події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах в аеропорту міста Ейндховена евакуювали літак авіакомпанії Ryanair через загрозу вибуху.

За інформацією видання, в літаку, який повинен був вилетіти в Едінбург, було виявлено лист, в якому говорилося про бомбу на борту.

У той же час, у поліції повідомили, що через інцидент аеропорт не закривали, але всі рейси були затримані.

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Теги:  Нідерланди,  эвакуация,  мінування,  вокзал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС