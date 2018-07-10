В Нидерландах эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

Новости Происшествия 10.07.2018 - 01:57
Фото: самолет Ryanair (flickr/envisionpublicidad)
Фото: самолет Ryanair (flickr/envisionpublicidad)

В самолете, который должен был лететь в Эдинбург, обнаружили письмо о бомбе на борту

В Нидерландах в аэропорту города Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в нидерландской военной полиции, передает издание Het Nieuwsblad.

По информации издания, в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо, в котором говорилось о бомбе на борту.

После этого пассажиры и экипаж самолета были эвакуирован.

Сейчас судно обыскивают кинологи с собаками.

В то же время, в полиции сообщили, что из-за инцидента аэропорт не закрывали, но все рейсы были задержаны.

Напомним, в июне в Лондоне (Великобритания) после сообщения о бомбе эвакуировали железнодорожный вокзал Чаринг-кросс.

Полиция приняла решение об эвакуации вокзала после того, как неизвестный на железнодорожных путях заявил, что у него есть бомба. В связи с инцидентом поезда, которые следовали через Чаринг-кросс, проезжали станцию без остановки. Угрожавший был задержан, никто не пострадал

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Теги:  Нидерланды,  аэропорт,  бомба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС