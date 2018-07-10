В Нидерландах эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

В самолете, который должен был лететь в Эдинбург, обнаружили письмо о бомбе на борту

В Нидерландах в аэропорту города Эйндховена эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в нидерландской военной полиции, передает издание Het Nieuwsblad.

По информации издания, в самолете, который должен был вылететь в Эдинбург, было обнаружено письмо, в котором говорилось о бомбе на борту.

После этого пассажиры и экипаж самолета были эвакуирован.

Сейчас судно обыскивают кинологи с собаками.

В то же время, в полиции сообщили, что из-за инцидента аэропорт не закрывали, но все рейсы были задержаны.

Напомним, в июне в Лондоне (Великобритания) после сообщения о бомбе эвакуировали железнодорожный вокзал Чаринг-кросс.

Полиция приняла решение об эвакуации вокзала после того, как неизвестный на железнодорожных путях заявил, что у него есть бомба. В связи с инцидентом поезда, которые следовали через Чаринг-кросс, проезжали станцию без остановки. Угрожавший был задержан, никто не пострадал