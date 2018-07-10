У Нідерландах евакуювали літак через загрозу вибуху

У літаку, який мав летіти в Едінбург, виявили лист про бомбу на борту

У Нідерландах в аеропорту міста Ейндховена евакуювали літак авіакомпанії Ryanair через загрозу вибуху. Про це повідомили в нідерландській військовій поліції, передає видання Het Nieuwsblad.

За інформацією видання, в літаку, який повинен був вилетіти в Едінбург, було виявлено лист, в якому говорилося про бомбу на борту.

Після цього пасажири й екіпаж літака були евакуйовані.

Зараз судно обшукують кінологи з собаками.

Водночас у поліції повідомили, що через інцидент аеропорт не закривали, але всі рейси були затримані.

Нагадаємо, в червні в Лондоні (Велика Британія) після повідомлення про бомбу евакуювали залізничний вокзал Чарінг-кросс.

Поліція ухвалила рішення про евакуацію вокзалу після того, як невідомий на залізничних коліях заявив, що у нього є бомба. У зв'язку з інцидентом поїзди, які прямували через Чарінг-крос, проїжджали станцію без зупинки. Чоловіка було затримано, ніхто не постраждав