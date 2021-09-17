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В Нидерландах два человека погибли в результате нападения с ножом

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Алмело, Пятница 17 сентября 2021 14:31
В Нидерландах два человека погибли в результате нападения с ножом Фото: полиция Нидерландов задержала нападавшего (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На востоке Нидерландов в городе Алмело в результате нападения с ножом погибли два человека. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местной полиции.

"В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека. Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения", - говорится в сообщении.

При этом в интернете распространяется видео, на котором мужчина на балконе стреляет из арбалета по прохожим. Пока непонятно, причастен ли он к инциденту, но полиция вынуждена была открыть огонь.

В полиции отмечают, что после задержания ситуация взята под контроль. Местные СМИ пишут, что мужчина забаррикадировался в квартире якобы с большим количеством оружия и стрелял по прохожим из арбалета. Когда его обезвредили, в доме обнаружили два тела и еще одного раненого человека.

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