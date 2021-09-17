В Нидерландах два человека погибли в результате нападения с ножом

На востоке Нидерландов в городе Алмело в результате нападения с ножом погибли два человека. Еще двое получили ранения.

"В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека. Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения", - говорится в сообщении.

При этом в интернете распространяется видео, на котором мужчина на балконе стреляет из арбалета по прохожим. Пока непонятно, причастен ли он к инциденту, но полиция вынуждена была открыть огонь.

Pays-Bas : 2 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau à Almelo vendredi matin. L’agresseur présumé a été blessé lors de son arrestation par la police qui a tiré des coups de feu sur un individu alors qu'il exhibait une arbalète. pic.twitter.com/WXFFW4CQFV — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 17, 2021

В полиции отмечают, что после задержания ситуация взята под контроль. Местные СМИ пишут, что мужчина забаррикадировался в квартире якобы с большим количеством оружия и стрелял по прохожим из арбалета. Когда его обезвредили, в доме обнаружили два тела и еще одного раненого человека.