У Нідерландах двоє людей загинули в результаті нападу з ножем

На сході Нідерландів в місті Алмело в результаті нападу з ножем загинули дві людини. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місцевої поліції.

"В результаті нападу з ножем в Алмело загинули дві особи. Ще одна особа отримала поранення. Затримано одного підозрюваного, він також отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

При цьому в інтернеті поширюється відео, на якому чоловік на балконі стріляє з арбалета по перехожих. Поки незрозуміло, чи причетний він до інциденту, але поліція змушена була відкрити вогонь.

Pays-Bas : 2 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau à Almelo vendredi matin. L’agresseur présumé a été blessé lors de son arrestation par la police qui a tiré des coups de feu sur un individu alors qu'il exhibait une arbalète. pic.twitter.com/WXFFW4CQFV — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 17, 2021

У поліції зазначають, що після затримання ситуація взята під контроль. Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік забарикадувався в квартирі нібито з великою кількістю зброї і стріляв по перехожих з арбалета. Коли його знешкодили, в будинку виявили два тіла і ще одну поранену особу.