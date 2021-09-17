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У Нідерландах двоє людей загинули в результаті нападу з ножем

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Алмело, П'ятниця 17 вересня 2021 14:31
У Нідерландах двоє людей загинули в результаті нападу з ножем Фото: поліція Нідерландів затримала нападника (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На сході Нідерландів в місті Алмело в результаті нападу з ножем загинули дві людини. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місцевої поліції.

"В результаті нападу з ножем в Алмело загинули дві особи. Ще одна особа отримала поранення. Затримано одного підозрюваного, він також отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

При цьому в інтернеті поширюється відео, на якому чоловік на балконі стріляє з арбалета по перехожих. Поки незрозуміло, чи причетний він до інциденту, але поліція змушена була відкрити вогонь.

У поліції зазначають, що після затримання ситуація взята під контроль. Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік забарикадувався в квартирі нібито з великою кількістю зброї і стріляв по перехожих з арбалета. Коли його знешкодили, в будинку виявили два тіла і ще одну поранену особу.

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