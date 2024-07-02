У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде "незабаром"

Нагадаємо, раніше Оллонгрен заявила, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.

За її словами, Україна може використовувати свої F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни - дотримання міжнародного гуманітарного права.

Докладніше про те, хто та коли може передати Україні перші літаки - у матеріалі РБК-Україна.

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