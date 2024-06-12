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У Нідерландах назвали єдину умову, за якої Україна може бити з F-16 по території РФ

Середа 12 червня 2024 16:56
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У Нідерландах назвали єдину умову, за якої Україна може бити з F-16 по території РФ Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди дозволяють Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни - дотримання міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен в інтерв'ю "Суспільному".

"F-16 - це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", - сказала Оллонґрен.

Вона зазначила, що те, як саме використовувати F-16 - це рішення українських військових.

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", - додала міністр.

Оллонґрен також розповіла, що перші винищувачі, ймовірно, надійдуть до України вже цього літа.

"Спочатку данські, потім нідерландські. І потім будемо продовжувати так працювати - партіями", - додала вона.

F-16 для України

Нагадаємо, минулого року країни НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів.

Літаки передадуть, зокрема, Данія, Нідерланди та Бельгія. При цьому США та ще кілька країн приєдналися до навчання українських пілотів.

Нещодавно стало відомо, що данські винищувачі F-16 вже незабаром доправлять в Україну.

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