В Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24-х истребителей F-16, первый поступит "вскоре"

Напомним, ранее Оллонгрен заявила, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.

По ее словам, Украина может использовать свои F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственное условие страны – соблюдение международного гуманитарного права.

Подробнее о том, кто и когда может передать Украине первые самолеты – в материале РБК-Украина.

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