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В Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24-х истребителей F-16, первый поступит "вскоре"

Фото: Истребитель F-16 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "вскоре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо депутатам Палаты представителей Нидерландов министра обороны этой страны Кайси Оллонгрен, опубликованное на сайте парламента.

В письме Оллонгрен, согласно договоренности, сообщает депутатам, что министр внешней торговли и развития сотрудничества провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт самолетов.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что в скором времени состоится поставка первого самолета", - говорится в письме.

Никаких дополнительных подробностей обнародовано не будет, отметила Оллонгрен.

Напомним, ранее Оллонгрен заявила, что Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.

По ее словам, Украина может использовать свои F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственное условие страны – соблюдение международного гуманитарного права.

Подробнее о том, кто и когда может передать Украине первые самолеты – в материале РБК-Украина.

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