ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Нидерландах с 30 июня отменяют социальную дистанцию на мероприятиях, но есть условие

Новина українською →
Амстердам, Пятница 11 июня 2021 20:49
В Нидерландах с 30 июня отменяют социальную дистанцию на мероприятиях, но есть условие Фото: Нидерланды отменяют социальную дистанцию на мероприятиях (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Нидерландов разрешило с 30 июня проводить мероприятия со 100% посещаемостью, а также не соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Обязательным условием для этого является наличие у участников отрицательного теста на коронавирус либо справка о полной вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

"Все мероприятия в Нидерландах смогут работать со 100% посещаемостью с 30 июня при определенных условиях, таких как справка о полной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 40 часов до его начала", - говорится в сообщении.

Участники мероприятий также могут не соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Такое решение нидерландское правительство приняло на основании исследования Fieldlab Events по безопасной организации мероприятий во время пандемии COVID-19.

Напомним, украинские болельщики не смогут посетить матч национальной сборной против Нидерландов на чемпионате Европы. Все из-за жестких ограничений в отношении третьих стран.

Отметим, 7 июня итальянский регион Венето, в который входит туристический город Венеция, внесли в "белую зону" карантина. Так, в регионе отменили практически все карантинные ограничения.

Как сообщало РБК-Украина, в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Нидерланды Карантин Коронавирус
NEWS
В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской
В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами