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В Нидерландах с 1 июня откроют кинотеатры, рестораны и концертные залы

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 14:55
В Нидерландах с 1 июня откроют кинотеатры, рестораны и концертные залы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом будут действовать ограничения по количеству человек - не более 30

Правительство Нидерландов с 1 июня планирует в рамках ослабления карантина открыть кинотеатры, рестораны, концертные залы и музеи. Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов.

При этом будут действовать ограничения относительно количества человек - не более 30, а также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме этого вход будет разрешен лишь по предварительному заказу билетов.

"Если ситуация с коронавирусом будет под контролем разрешается открывать кинотеатры, рестораны и кафе, а также учреждения культуры… при условии, если внутри находятся максимум 30 человек (включая персонал) на расстоянии 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Также все граждане должны носить маски в общественном транспорте.

Отметим, в марте в Нидерландах ввели ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Так, были закрыты все школы и детские сады, бары, рестораны и спортивные клубы.

Позже запретили собираться в группах более чем по два человека. Ограничения были введены до 1 июня. За нарушение карантинных мер может быть наложен штраф до 400 евро.

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