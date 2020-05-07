В Нідерландах з 1 червня відкриють кінотеатри, ресторани та концертні зали

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому будуть діяти обмеження щодо кількості осіб - не більше 30

Уряд Нідерландів з 1 червня планує в рамках ослаблення карантину відкрити кінотеатри, ресторани, концертні зали й музеї. Про це йдеться в повідомленні уряду Нідерландів.

При цьому будуть діяти обмеження щодо кількості осіб - не більше 30, а також необхідно дотримуватися дистанцію в 1,5 метра. Крім цього вхід буде дозволений лише за попереднім замовленням квитків.

"Якщо ситуація з коронавірусом буде під контролем дозволяється відкривати кінотеатри, ресторани і кафе, а також заклади культури... за умови, якщо всередині знаходяться максимум 30 осіб (включаючи персонал) на відстані 1,5 метра", - йдеться в повідомленні.

Також всі громадяни повинні носити маски в громадському транспорті.

Відзначимо, в березні в Нідерландах ввели обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавіруса. Так, були закриті всі школи і дитячі сади, бари, ресторани і спортивні клуби.

Пізніше заборонили збиратися в групах більш ніж за дві людини. Обмеження були введені до 1 червня. За порушення карантинних заходів може бути накладено штраф до 400 євро.