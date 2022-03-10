Нидерданды не видят возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, заявил, что не видит возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

При этом Рютте выразил всестороннюю поддержку Украине.

По его словам, такой процедуры - ускоренной - в принципе не существует. И для Украины не смогут сделать исключение.

Такое заявление Рютте сделав 10 марта, прибыв на саммит лидеров ЕС.

Напомним, Эммануэль Макрон, президент Франции, также высказался, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!