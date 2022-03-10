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Нидерданды не видят возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС

Автор: Светлана Мащенко

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, заявил, что не видит возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Такое заявление Рютте сделав 10 марта, прибыв на саммит лидеров ЕС.

По его словам, такой процедуры - ускоренной - в принципе не существует. И для Украины не смогут сделать исключение.

При этом Рютте выразил всестороннюю поддержку Украине.

Напомним, Эммануэль Макрон, президент Франции, также высказался, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны.

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Марк Рютте