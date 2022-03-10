Нидерданды не видят возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, заявил, что не видит возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Такое заявление Рютте сделав 10 марта, прибыв на саммит лидеров ЕС.
По его словам, такой процедуры - ускоренной - в принципе не существует. И для Украины не смогут сделать исключение.
При этом Рютте выразил всестороннюю поддержку Украине.
Напомним, Эммануэль Макрон, президент Франции, также высказался, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны.
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