Нідерданди не бачать можливості для прискореної процедури вступу України до ЄС

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, заявив, що не бачить можливості для прискореної процедури вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

При цьому Рютте висловив всебічну підтримку Україні.

За його словами, такої процедури - прискореної - в принципі не існує. І для України не зможуть зробити виняток.

Нагадаємо, Еммануель Макрон, президент Франції, також висловився, що не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС в умовах війни.

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