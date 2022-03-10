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Нідерданди не бачать можливості для прискореної процедури вступу України до ЄС

Автор: Світлана Мащенко

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, заявив, що не бачить можливості для прискореної процедури вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Таку заяву Рютте зробивши 10 березня, прибувши на саміт лідерів ЄС.

За його словами, такої процедури - прискореної - в принципі не існує. І для України не зможуть зробити виняток.

При цьому Рютте висловив всебічну підтримку Україні.

Нагадаємо, Еммануель Макрон, президент Франції, також висловився, що не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС в умовах війни.

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Марк Рютте