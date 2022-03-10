Нидерданды не видят возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, заявил, что не видит возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Такое заявление Рютте сделав 10 марта, прибыв на саммит лидеров ЕС. По его словам, такой процедуры - ускоренной - в принципе не существует. И для Украины не смогут сделать исключение. "Это годовая процедура... Все страны западной части Европы, с которыми я разговариваю, говорят, что вам не следует пытаться использовать ускоренный процесс присоединения", - заявил он. При этом Рютте выразил всестороннюю поддержку Украине.