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Нидерданды не видят возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС

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Четверг 10 марта 2022 19:45
Нидерданды не видят возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, заявил, что не видит возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Такое заявление Рютте сделав 10 марта, прибыв на саммит лидеров ЕС.

По его словам, такой процедуры - ускоренной - в принципе не существует. И для Украины не смогут сделать исключение.

"Это годовая процедура... Все страны западной части Европы, с которыми я разговариваю, говорят, что вам не следует пытаться использовать ускоренный процесс присоединения", - заявил он.

При этом Рютте выразил всестороннюю поддержку Украине.

Напомним, Эммануэль Макрон, президент Франции, также высказался, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны.

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Марк Рютте
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