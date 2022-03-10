Нідерданди не бачать можливості для прискореної процедури вступу України до ЄС
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, заявив, що не бачить можливості для прискореної процедури вступу України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Таку заяву Рютте зробивши 10 березня, прибувши на саміт лідерів ЄС.
За його словами, такої процедури - прискореної - в принципі не існує. І для України не зможуть зробити виняток.
"Це річна процедура... Всі країни західної частини Європи, з якими я розмовляю, кажуть, що вам не слід намагатися використовувати прискорений процес приєднання", - заявив він.
При цьому Рютте висловив всебічну підтримку Україні.
Нагадаємо, Еммануель Макрон, президент Франції, також висловився, що не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС в умовах війни.
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