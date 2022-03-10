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Нідерданди не бачать можливості для прискореної процедури вступу України до ЄС

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Четвер 10 березня 2022 19:45
Нідерданди не бачать можливості для прискореної процедури вступу України до ЄС Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, заявив, що не бачить можливості для прискореної процедури вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Таку заяву Рютте зробивши 10 березня, прибувши на саміт лідерів ЄС.

За його словами, такої процедури - прискореної - в принципі не існує. І для України не зможуть зробити виняток.

"Це річна процедура... Всі країни західної частини Європи, з якими я розмовляю, кажуть, що вам не слід намагатися використовувати прискорений процес приєднання", - заявив він.

При цьому Рютте висловив всебічну підтримку Україні.

Нагадаємо, Еммануель Макрон, президент Франції, також висловився, що не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС в умовах війни.

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Марк Рютте
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