Нідерданди не бачать можливості для прискореної процедури вступу України до ЄС

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, заявив, що не бачить можливості для прискореної процедури вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Таку заяву Рютте зробивши 10 березня, прибувши на саміт лідерів ЄС. За його словами, такої процедури - прискореної - в принципі не існує. І для України не зможуть зробити виняток. "Це річна процедура... Всі країни західної частини Європи, з якими я розмовляю, кажуть, що вам не слід намагатися використовувати прискорений процес приєднання", - заявив він. При цьому Рютте висловив всебічну підтримку Україні.